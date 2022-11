சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் கருத்துக் கணிப்புப் படி யார் வெளியேறுவார் என அறிவித்து இருந்தோமோ அதே போட்டியாளர் தான் வெளியேறி உள்ளார் என தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

ஆயிஷா, ஷெரினா, விக்ரமன், அசீம் மற்றும் விஜே கதிர் என மூன்று பேர் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் சக ஹவுஸ்மேட்களால் நாமினேட் ஆனார்கள்.

சனிக்கிழமை எபிசோடில் ஒருவர் அல்ல இருவர் அதிரடியாக சேவ் ஆகி உள்ளார் என்கிற தகவல்களும் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Actress and Model Sherina out from the Bigg Boss house details leaked in social media after the Sunday episode shoots over. Last week Sherina's foul play lead her to get less votes this week.