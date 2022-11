Bigg Boss Tamil 6: கன்ஃபார்ம்.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேற போறது இவர் தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 வெற்றிகரமாக 4 வாரங்களை கடக்கப் போகிறது. வெள்ளிக்கிழமையான இன்று கடைசி நேரத்தில் சூடு பறக்க வைக்க மீண்டும் அசீமையே சண்டை போட வைத்துள்ளனர்.

அசீம் மற்றும் மகேஸ்வரியின் சண்டை ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்க, இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் அந்த போட்டியாளர் யார் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகி விட்டது.

கருத்துக் கணிப்புகளின் படி இந்த வாரம் கடைசி இடத்தில் தொடர்ந்து அந்த போட்டியாளர் தான் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

