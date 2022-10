நானும் தப்பு பண்ணல.. எங்க அம்மாவும் எந்தவொரு தப்பும் பண்ணல.. கண்ணீர் வரவைக்கும் ஷிவின் கதை!

சென்னை: கடந்த சீசனில் திருநங்கை போட்டியாளர் நமீதா மாரிமுத்து சொன்ன கதையை கேட்டு ஒட்டுமொத்த பிக் பாஸ் ரசிகர்களும் உருகிப் போனார்கள்.

அதே போல இந்த முறையும் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் நுழைந்துள்ள திருநங்கை போட்டியாளரான ஷிவினின் கதை ரசிகர்களை கலங்க வைத்துள்ளது.

விக்ரமன், தனலட்சுமி உள்ளிட்ட அவசர கொடுக்கு போட்டியாளர்களும் ஷிவின் கதையை கேட்டு ரெட் பஸரை அடிக்கவில்லை.

நமீதா மாரிமுத்துவை போல சனிக்கிழமையே வாக்கவுட் ஆகப் போகிறாரா தனலட்சுமி? இது என்னடா புது உருட்டு!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Shivin Ganeshan sad story makes every housemates feel and cry. She talks about how her gender issue spoils her life and mother's affection in this speech task. Housemates no one presses the buzzer gets appreciates from fans.