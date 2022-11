பிக்பாஸ் தமிழ் 6..அசீமுக்கு சப்போர்ட்..தனத்துக்கு ரோஸ்ட்.. இன்றைய கமல் வரவு களை கட்டுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் ஆட்டம் போட்ட அசீம் அமைதியாகிவிட்டார் ஒரளவு சச்சரவு இருந்தாலும் பழைய ஸ்டைல் இல்லை.

ஆனால் தனலட்சுமி எதற்கெடுத்தாலும் அடுத்தவர்களை எடுத்தெறிந்து பேசுவது, கண்டபடி திட்டுவது என்று மிரட்டல் தொனியில் நடந்து வருகிறார்.

மறுபுறம் கோஷ்டி சேர்ந்து ஒருவரை கார்னர் செய்யும் போக்கும் புதிதாக அன்பு டீம் முளைத்து செய்து வருகிறது.

சனி-ஞாயிறு விடுமுறை தினத்தை அனுபவிக்க..ஓடிடி, திரையரங்கில் வெளியான உங்களுக்கான படங்கள்

English summary

Aseem, who has been playing in the Bigg Boss house for the past week, has calmed down, but despite some controversies, he is not old style. But no matter what Thanalakshmi does, she chooses others and scolds her on sight. On the other hand, a new ANBU group is sprouting up, where factions are cornering each other.