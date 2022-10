திருநங்கை போட்டியாளரை அப்படி கிண்டல் பண்றது அசிங்கம்.. கொதித்தெழுந்த சுரேஷ் தாத்தா!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அசீம் வரம்பு மீறி அவரை எதிர்த்து பேசும் போட்டியாளர்களிடம் விசித்திரமான பாடி லேங்குவேஜ் உடன் கிண்டல் செய்யும் காட்சிகள் ரசிகர்களை கடுப்பில் ஆழ்த்தி வரும் நிலையில், ஷிவின் இடம் அவர் நேற்று நடந்து கொண்ட விதம் ரசிகர்களை கோபத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றது.

ஷெரின் மடியில் உட்கார்ந்தது, தனலட்சுமியை அந்த இடத்தில் கை வைத்து தள்ளியது என தொடர்ந்து அராஜகம் செய்து வருகிறார் அசீம் என புகார்கள் குவிந்து வருகின்றன.

ஷிவினை பார்த்து அப்படி கையசைத்து ஆக்‌ஷன் பண்ணது ரொம்பவே அசிங்கமான செயல் என முன்னாள் பிக் பாஸ் போட்டியாளரான சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தற்போது வன்மையாக கண்டித்துள்ளார்.

போர்வை மூடி முத்தமிட்ட ஜோடி..எல்லை மீறி செல்லும் பிக் பாஸ் வீடு..என்னதான் நடக்குது அங்கே!

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Suresh Chakaravarthy slams Azeem for mocking Transgender contestant Shivin after the fight started in toy task. Many Bigg Boss fans condemns Azeem's action and wants Azeem out from this game.