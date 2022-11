Bigg Boss Tamil 6 Eviction: இந்த வாரம் எதிர்பாராததை எதிர்பார்க்கலாம் போலயே.. கடைசி இடத்தில் இவங்களா?

சென்னை: தனலட்சுமியிடம் இருந்து நாமினேஷன் ஃப்ரீ பவரை கமல் பிடுங்கினாலும், இந்த வாரம் மக்கள் ஓட்டுக்களை அதிகம் பெற்று சேஃப் ஜோனிலேயே இதுவரை தனா இருந்து வருவதாக கணிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.

ரச்சிதாவிடம் ரொமான்ஸ் என்கிற பெயரில் அடுத்த அசல் கோலாராக மாறி வரும் ராபர்ட் மாஸ்டரை இந்த வாரம் வெளியே அனுப்ப வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கு, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க என ரசிகர்கள் சொன்னாலும், அவர் கடைசி இடத்தில் இல்லை என்பது தான் செம ஷாக்கிங்கான விஷயம்.

இந்த வாரம் அப்போ சற்றும் எதிர்பார்க்காத ஒரு போட்டியாளர் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறார். அவர் யாருன்னு இங்கே விரிவாக பார்ப்போம்..

“நான் திருடவே இல்லை… தெரியாம பண்ணிட்டேன்”: பிக் பாஸிடம் கதறிய தனலட்சுமி… பதறிய ரசிகர்கள்

English summary

Bigg Boss Tamil 6 this week eviction predictions are here. Many fans wants Robert Master eviction but, Nivashini and Queency got least votes till now and struggled in danger zone.