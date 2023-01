Bigg Boss Tamil 6: விக்ரமன், ஷிவின், அசீம் இந்த மூன்று பேரில் யாருக்கு சம்பளம் அதிகம் தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தொடங்கும் முன் வரை டைட்டில் வின்னர் யார் என்கிற ரகசியம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு இந்த முறை பிக் பாஸ் டீம் பார்த்துக் கொண்டதே ரசிகர்களை சந்தோஷத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடைசி நேரத்தில் அரசியல், பிஆர் சப்போர்ட் எல்லாம் வெளியில் இருந்து பெரிய அளவில் கிடைத்த நிலையில், கிராண்ட் ஃபினாலேவில் அந்த டைட்டில் வின்னர் பட்டத்தையும் 50 லட்சம் ரூபாய் பணத்தையும் யார் தான்ப்பா வெல்லப் போறாங்க என்பதை காணும் ஆர்வம் மக்கள் மனதில் எழுந்துள்ளது.

இந்நிலையில், அந்த 50 லட்சம் பணத்தை ஒதுக்கி வைத்து விட்டு பார்த்தால் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிகம் சம்பளத்தை விக்ரமன், ஷிவின் மற்றும் அசீம் உள்ளிட்ட மூவரில் யார் அதிகம் வாங்கி உள்ளனர் என்பதை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Vikraman, Azeem and Shivin salary details are here. Apart from the 50 lakhs prize money Azeem will lead in the total salary of Bigg Boss Tamil season 6. Shivin and Vikraman also earns good money for their 105 days play.