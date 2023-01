Bigg Boss Tamil 6 Eviction: அடக்கொடுமையே.. அவருக்கா இந்த நிலைமை.. இந்த வாரம் வெளியேறப்போறது யாரு?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கி உள்ளது. இன்னும் 2 வாரத்தில் நிகழ்ச்சியே முடிவு பெற போகிறது. இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் கோல்டன் டிக்கெட் வாங்கி இறுதி வாரத்துக்கு செல்லப் போவது யார் என்பது குறித்தும் இந்த வாரம் எவிக்‌ஷன் கார்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்குப் போகப் போறது யார் என்பது குறித்தும் இங்கே அலசுவோம்..

கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்க பிக் பாஸ் சீசன் 6 இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக அறிமுகம் இல்லாத போட்டியாளர்களுடன் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது.

ஆரம்பத்தில் விறுவிறுப்பாக சென்ற பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி அதன் பின்னர் அதன் வீரியத்தை இழந்து டிஆர்பியிலும் ரொம்பவே தடுமாறியது.

என்னை படிச்சா.. பாஸ் ஆக மாட்ட.. பக்காவாக போஸ் கொடுத்து பக்குவமாக சொன்ன பூனம் பாண்டே!

Bigg Boss Tamil 6: This week Amudhavanan and Rachita are in danger zone at the private polls. Amudhavanan expected to evict from the show this week. Past week he saved at first in Kamal Haasan Saturday episode.