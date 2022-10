சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6ல் முதல் வாரத்தில் யாருமே எவிக்ட்டோ, வாக்கவுட்டோ செய்யப்படவில்லை.

கூடுதல் இணைப்பாக மைனா நந்தினி தான் வீட்டுக்குள் சென்றுள்ளார். ஏற்கனவே அத்தனை பேருக்கும் 2 டாய்லெட் தான் என்பதால், இந்த வாரத்தில் இருந்து ஆட்களை வீட்டுக்கு அனுப்பும் பணி ஜோராக ஆரம்பமாகிவிடும்.

இந்த வாரம் டபுள் எவிக்‌ஷன் கூட வைங்க பிக் பாஸ் என கோரிக்கைகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து கிளம்பி வருகின்றன. இந்நிலையில், இந்த வாரம் யாரெல்லாம் டேஞ்சர் ஜோனில் உள்ளனர் என்றும் யார் வீட்டுக்குப் போக அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக அலசுவோம்..

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 ready to evict a first person from the house this weekend. Total 12 contestants are in the nomination list for eviction process. Shanthi, Sherina and Sivin Ganeshan are at least posititon in the polling vote list.