பிக் பாஸ் 6: ட்விஸ்ட்டா.. இல்லை டைட்டில் போச்சா.. சனிக்கிழமையே சேவ் ஆகாத விக்ரமன்.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த சீசனின் டைட்டிலையே விக்ரமன் தான் வெல்லப் போகிறார். அவர் தான் முதல் நபராக சேவ் ஆகி வருகிறார் என விக்ரமன் ஆர்மியினர் கெத்துக் காட்டி வந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் ட்விஸ்ட்டாக இந்த வாரம் விக்ரமன் முதல் நபராக இல்லை சனிக்கிழமை எபிசோடிலேயே சேவ் ஆகவில்லை.

சேவ் ஆர்டரை வைத்தே போட்டியாளர்கள் வெற்றியை தெரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு தங்களது விளையாட்டை விளையாடாமல் மிக்சர் திங்க ஆரம்பித்து விடுகின்றனர் என்கிற குற்றச்சாட்டு கடந்த சில சீசன்களாகவே உள்ளன.

இந்நிலையில், இந்த சீசனில் அதை மாற்ற பிக்பாஸ் டீம் முயல்கிறதா? அல்லது மக்களின் ஓட்டுக்கள் அடிப்படையிலேயே சேவ் செய்துள்ளாரா கமல் என்கிற கேள்விகளும் எழுந்துள்ளது.

English summary

Bigg Boss Tamil 6: Vikraman not saved in saturday episode this week shocks his fan very much. Vikraman not in the top 4 positions. Amudhavanan, Shivin, Kathir and ADK saved on saturday episode.