டான்ஸ் டாஸ்க் கொடுக்கும் பிக்பாஸ்...ஆட தயாராகும் போட்டியாளர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஐந்தாவது வாரத்தை எட்டி உள்ளது. கமல் தொகத்து வழங்கி வரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை 4 போட்டியாளர்கள் வெளியேறி உள்ளனர். மீதமுள்ள 14 பேர் தொடர்ந்து போட்டியில் பங்கேற்று வருகிறார்கள்.

ஆரம்பத்தில் ஜாலியாக சென்ற பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி, பஞ்சதந்திரம் டாஸ்கிற்கு பிறகு பல மோதல்கள், குழப்பங்கள், கருத்து வேறுபாடுகள் நடைபெற்று வருகிறது. இவர்களில் யார் செய்வது என சோஷியல் மீடியாக்களில் பெரிய விவாதமே நடைபெற்று வருகிறது.

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode shows, raju explained cinema cinema task. contestants get ready for this dance task. fans commented that they will enjoy this task.