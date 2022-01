என்ன சொல்றீங்க.. ஒவ்வொரு சீசனில் இருந்தும் 4 பேரு வராங்களா? பிக் பாஸ் ஒடிடி பராக்!

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஆதரவு உள்ளது.

மக்களே நேரடியாக ஓட்டுப் போட்டு போட்டியாளர்களை டைட்டில் வின்னராக மாற்ற முடியும் என்பதால் அந்த நிகழ்ச்சியை பலரும் ஆர்வமுடன் கண்டு களித்து அது தொடர்பான ட்வீட்கள், கமெண்ட்டுகள், மீம்கள், வீடியோ ட்ரோல்கள் என போட்டு பிக் பாஸ் முடியும் வரை ஒரே கொண்டாட்டம் தான்.

ஆர்மி, ஹேட்டர்கள் என ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களுக்கும் ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் உருவாகி வரும் நிலையில், தமிழ் ரசிகர்களுக்காக பிக் பாஸ் ஒடிடி விரைவில் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாக போகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil ex contestant of all seasons will be participated in Bigg Boss OTT buzz circulates in social media, Official confirmation will come soon.