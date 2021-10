அதுக்குள்ள இறுதிப் போட்டியா... பிக்பாஸை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டிவி ஷோவான பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி பிரம்மாண்ட விழாவுடன் துவங்கியது. கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் 18 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கிராண்ட் ஓப்பனிங் விழா, தொடர்ந்து 5 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. போட்டியாளர்களின் வெரைட்டி பெர்ஃபாமன்ஸ் ஏதும் பெரிதாக இல்லை என்றாலும், போட்டியாளர்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சி பிரம்மாண்டமாக, ரசிகர்கள் விரும்பும் வகையில் நடத்தப்பட்டது.

இதுவும் நல்லாதான்பா இருக்கு.. தனி கேப்டன் இல்லாமல் டீம் பிரித்த பிக்பாஸ்.. யாரு எந்த டீம்?

English summary

Bigg Boss tamil season 5 grand finalae date revealed.grand finale will held on january 16 th, 2022. because of this information, fans really shocked.many of them asked, just now you started the program. then why you revealed finale date now.