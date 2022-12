ஹவுஸ்மேட்ஸை கண்கலங்க வைத்த தனலட்சுமி... அனுதாபம் தெரிவித்த ரசிகர்கள்: பிக் பாஸ் வீட்டில் சோகம்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றோடு 60வது நாளை எட்டியுள்ளது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து இதுவரை 8 பேர் வெளியேறிவிட்டனர்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் 60வது நாளான இன்று தனலட்சுமி கதறி அழும் வீடியோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

காசு, பணம், துட்டு, மணி என ஆட்டம் போடும் ஏடிகே... ப்ரோமோ கண்டென்ட் இல்லாம தவிக்கும் பிக் பாஸ்!

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 60th day. Quincy left the Bigg Boss house last week. In this case, the second promo for the 60th day has been released now.