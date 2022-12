தெளிவா அரசியல் பேசுங்க... Boring Performer விக்ரமனை விளாசிய மணிகண்டன்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றோடு 61வது நாளை எட்டியுள்ளது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் 2 பேர் எவிக்சன் ஆகவுள்ளனர்.

இந்நிலையில், இந்த வாரத்திற்கான டாஸ்குகள் முடிவடைந்து அதில் யார் சிறந்த போட்டியாளர் யார் Boring Performer என்ற தீர்ப்பு சக போட்டியாளர்களால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 டைட்டில் வின்னர் கன்ஃபார்மா இவர் தான்... அப்போ அசீம் அவுட் ஆகுறது உறுதியா?

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 61st day. In this case, the second promo for the 61sty has been released now. The dispute between Vikraman and Manikandan is going viral.