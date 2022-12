அம்மாவும் நீயே, அப்பாவும் நீயே: பிக் பாஸ் வீட்டில் கண்கலங்கிய கமல்... மனமுடைந்து போன ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்றோடு 9வது வாரத்தை நிறைவு செய்கிறது.

63 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த சீசனில் இருந்து இதுவரை 9 போட்டியாளர்கள் வெளியேறிவிட்டனர்.

இந்த வாரம் ஏற்கனவே ராம் வெளியேறிவிட்ட நிலையில், மேலும் ஒரு எவிக்சன் யார் என்பது இன்று இரவு தெரியவரும்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் சும்மாவே தூங்கி முழித்த ராம்... 60 நாள் சம்பளம் இத்தனை லட்சமா?

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 63rd day. In this case, the second promo for the 63rd day has been released now. In this, all the contestants, including Kamal, spoke emotionally about Amma, and Appa and it is going viral.