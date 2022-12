பிக் பாஸ் வீட்டின் லக்கி போட்டியாளர் இவர் தான்... கும்பலாக சேர்ந்து மெடல் போட்டுவிட்ட ஹவுஸ்மேட்ஸ்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் 63வது நாளான இன்று, இந்த வாரத்தின் இரண்டாவது எவிக்சன் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இன்று வெளியான முதல் ப்ரோமோவில் ஆயிஷாவும் ஜனனியும் எவிக்சன் லிஸ்ட்டில் டாப்பில் இருந்ததை பார்க்க முடிந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து வெளியான இரண்டாவது ப்ரோமோ கொஞ்சம் எமோஷனலாக இருந்த நிலையில், தற்போது 3வது ப்ரோமோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அம்மாவும் நீயே, அப்பாவும் நீயே: பிக் பாஸ் வீட்டில் கண்கலங்கிய கமல்... மனமுடைந்து போன ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 63rd day. In this case, the third promo for the 63rd day has been released now. In this, all the contestants wear a Luck medal to Janani.