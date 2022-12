பிக் பாஸ் 6 டாப் 3 பைனலிஸ்ட்... ஹவுஸ்மேட்ஸ் தீர்ப்பில் முன்னணியில் இருப்பது யார்ன்னு தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 வெற்றிகரமாக பத்தாவது வாரத்தை நிறைவு செய்யவுள்ளது.

இந்த வாரம் சொர்க்கவாசிகள், நரகவாசிகள் என்ற டாஸ்க்கில் ஹவுஸ்மேட்ஸ் விளையாடி வருகின்ற்னர்

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் சீசன் 6ல் டாப் 3 பைனலிஸ்ட்டில் யார் யார் இருப்பார்கள் என்ற பட்டியல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Bigg Boss Tamil 6 Eviction: டேஞ்சர் ஜோனில் இருக்கும் 2 பேர்.. இந்த வாரம் பிக் பாஸ் எவிக்‌ஷன் இவரா?

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 66th day. In this case, the third promo for the 66th day has been released now. The housemates are talking about the possibility of Azeem or Vikraman winning the Bigg Boss title.