கழுத்த நெரிச்சு சாகடிக்க வந்தாங்க... ரச்சிதாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா?: ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து இதுவரை 11 போட்டியாளர்கள் வெளியேறிவிட்டனர்.

மீதமிருக்கும் 10 போட்டியாளர்களும் பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரத்திற்கான டாஸ்க்கை விளையாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து மைனா நந்தினி எவிக்சன் செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் மீண்டும் தலைதூக்கிய ஃபேவரிசம்... உக்கிரமாக மோதிக் கொண்ட ஹவுஸ்மேட்ஸ்

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 72nd day. In this case, the third promo for the 72nd day has been released now. In this promo, Shivin and Rahitha have felt very emotional about their parents.