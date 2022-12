உச்சக்கட்ட எமோஷனல் மோடில் பிக் பாஸ் வீடு... ரியாக்ட் பண்ண முடியாமல் திணறும் ரசிகர்கள்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று வெற்றிகரமாக 73வது நாளில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

இதுவரை ரொம்பவே ஹார்ஷாக சென்று கொண்டிருந்த பிக் பாஸ் டாஸ்க் எல்லாம் இப்போது மிக எமோஷனலாக நடந்து வருகிறது.

இந்த வாரம் எந்த போட்டியாளர் எவிக்சன் ஆகப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்புக்கு நடுவே தற்போது வெளியான ப்ரோமோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் மீண்டும் தலைதூக்கிய ஃபேவரிசம்... உக்கிரமாக மோதிக் கொண்ட ஹவுஸ்மேட்ஸ்

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 73rd day. In this case, the second promo for the 73rd day has been released now. In this promo, ADK, Shivin, and Amudhavanan have felt very emotional about their families.