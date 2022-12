கட்டப்பஞ்சாயத்துக்கு விளக்கம் கேட்ட கமல்... கண்டுக்காத அசீம்... இந்த அசிங்கம் தேவையா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்று 76வது நாளில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.

வார இறுதி என்பதால் அகம் டிவி வழியே போட்டியாளர்களிடம் பேச ரெடியாகிவிட்டார் கமல்.

இந்த வாரம் தனலட்சுமி தான் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து எவிக்சன் ஆகவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதனிடையே விக்ரமனிடம் கட்டப்பஞ்சாயத்து என அநாகரீகமாக பேசிய அசீமிடம் கமல் மிக காட்டமாக கேள்வி கேட்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 76th day. In this case, the second promo for the 76th day has been released now. In this promo, Kamal strongly condemned Azeem for using the word Katta Panchayathu.