அசீம் திருந்தவே இல்லை... அதிரடியாக வழங்கப்பட்ட ரெட் கார்டு... பிக் பாஸ் வீட்டில் ட்வீஸ்ட்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 11வது வாரத்தை கடந்து அதன் இறுதி பகுதிக்கு வந்துவிட்டது.

கடந்த வாரம் நடத்தப்பட்ட வாக்கெடுப்பின் படி தனலட்சுமி பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

இதனையடுத்து இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று பிக் பாஸ் வீட்டின் கேப்டன் யார் என்ற போட்டி நடைபெற்றது.

இதில், அசீம் - அமுதவாணன் இடையே நடைபெற்ற டாஸ்க்கில், அமுதவாணன் தான் கேப்டனாக தேர்வாகியுள்ளார்.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 78th day. In this case, the second promo for the 78th day has been released now. In this promo, Housemates are given a red card to Azeem for eviction nomination.