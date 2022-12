பிக் பாஸ் வீட்டில் ஆட்டம் போட்ட ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்... கூடவே ஒரு ரூல்ஸும் போட்டாங்க பாருங்க...

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து கடந்த வாரம் தனலட்சுமி எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் யார் எவிக்சன் என்ற கேள்விகளுடன் போட்டி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் இந்த வாரம் அதிர்ச்சி வைத்தியமாக Freeze டாஸ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் சென்று இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகின்றனர்.

அடங்கவே மாட்டாங்க போல.. மீண்டும் மேலாடை இன்றி அப்படியொரு போஸ்.. பிபியை எகிற வைக்கும் பிக் பாஸ் நடிகை

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 80th day. In this case, the third promo for the 80th day has been released now. In this promo, Aishwarya Rajesh dance with Bigg Boss housemates.