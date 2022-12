கதிர் ஷிவினோட பிரதர்... பாட்டாவே பாடிய ஹவுஸ்மேட்ஸ்... எல்லாம் அதனால தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இன்னும் 3 வாரங்களில் முடிவுக்கு வரவுள்ளது.

இதுவரை கிடைத்த ரசிகர்களின் கணிப்பில் விக்ரமன் அல்லது ஷிவின் தான் பிக் பாஸ் டைட்டில் வின்னர் ஆகலாம் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இந்த வாரம் Freeze and Loop என்ற டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் ஹவுஸ்மேட்ஸ் Freeze இல் இருக்கும் போது போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் என்ட்ரியாகி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் ஆட்டம் போட்ட ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்... கூடவே ஒரு ரூல்ஸும் போட்டாங்க பாருங்க...

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 81st day. In this case, the second promo for the 81st day has been released now. In this promo, Kathir and Shivin's romantic song by ADK is going viral.