பிக் பாஸ் வீட்டில் மீண்டும் ஜனனி? விக்ரமன் நியாயமான ஆளே கிடையாது என விளாசிய அசீம்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 12வது வாரத்தின் இறுதிப் பகுதியை எட்டியுள்ளது.

இந்த வாரம் யார் எவிக்சன் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் 82வது நாளின் போட்டியை விளையாடி வருகின்றனர் ஹவுஸ்மேட்ஸ்.

இந்த வாரம் முதல் 4 நாட்களில் ஜாலியாக சென்றுகொண்டிருந்த பிக் பாஸ் சீசன் 6, இன்று மீண்டும் இயல்புநிலைக்கு திரும்பியுள்ளது.

அடுத்த இரண்டு தினங்கள் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் எபிசோட் என்பதால், இன்று போட்டியாளர்கள் கடுமையாக மோதிக் கொண்டனர்.

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 82nd day. In this case, the third promo for the 82nd day has been released now. In this promo, Azeem and Vikraman fighting again is trending.