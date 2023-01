Bigg Boss Tamil 6: இந்த வாரம் எவிக்சனில் ட்விஸ்ட் வைத்த கமல்... யாருமே எதிர்பார்க்காத சர்ப்ரைஸ்!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் யார் எவிக்சன் என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

நேற்றைய தினம் நடந்த எபிசோடில் ஷிவின், விக்ரமன் இருவரும் Save செய்யப்பட்டனர். அசீம், அமுதவாணன் இருவரும் ஏற்கனவே நாமினேஷன் ப்ரீ Zone-ல் இடம்பிடித்துவிட்டனர்.

இந்நிலையில், மீதமிருக்கும் ஏடிகே, கதிர், மைனா நந்தினி, ரச்சிதா இவர்களில் யார் எவிக்சன் செய்யப்படவுள்ளனர் என்பதே சர்ப்ரைஸ்ஸாக உள்ளது.

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 91st day. In this case, the first promo for the 91st day has been released now. In this promo, Kamal enters with an eviction card in Bigg Boss set.