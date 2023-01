நீங்களும் ஆகலாம் பிக் பாஸ்... அவன் குறுக்க மட்டும் போய்டாதீங்க... விக்ரமனை கலாய்த்த ஜிபி முத்து!

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிப்ரப்பாகும் பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி அடுத்த வாரத்துடன் முடிவுக்கு வரவிருக்கிறது.

13 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ள பிக் பாஸ் சீசன் 6, தற்போது 14வது வாரத்தின் தொடக்கத்தில் உள்ளது.

இந்த வாரம் எவிக்சன் நாமினேஷனை தவிர வேறு எந்த டாஸ்க்கும் போட்டியாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை.

ஆனால் ஹவுஸ்மேட்ஸ்களை சந்தித்து அவர்களது குறைகளை சுட்டிக் காட்ட, முன்னாள் போட்டியாளர்களும் விருந்தினர்களும் வந்து செல்கின்றனர்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்த ஜிபிமுத்து...வந்ததுமே அலப்பறை தாங்கல!

English summary

Bigg Boss hosted by Kamal Haasan is approaching its 94th day. In this case, the third promo for the 94th day has been released now. In this promo, GP Muthu and Asal Kolaru have fun with housemates.