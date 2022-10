ரூல்ஸல்லாம் கொண்டுவராதம்மா ஜனனியிடம் கட் அண்ட் ரைட்டாக சொன்ன ஜி.பி.முத்து.. கச்சேரி கன்ஃபார்ம்!

சென்னை: தனலட்சுமி, ஜிபி முத்து சண்டை ஒரு பக்கம் விஸ்வரூபம் எடுத்த நிலையில், நடிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டா என அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிவிட்டார் ஜிபி முத்து.

இந்நிலையில், அடுத்ததாக இலங்கை செய்திவாசிப்பாளரான ஜனனியிடமும் ஜிபி முத்துவுக்கு மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

உன் ரூல்ஸை நீயே வச்சிக்கே, என் கிட்ட கொண்டுவராதம்மா என ஒரே போடாக போட்டு அடுத்த லாஸ்லியாவை ஆஃப் செய்து விட்டார் ஜிபி முத்து.

ஜிபி முத்துவிற்கு எதிரான தனலட்சுமி.. தலையில் தானே மண்ணை வாரி போட்டுக் கொண்டாரா.. பரபரக்கும் மீம்ஸ்!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: GP Muthu warns Srilankan based contestant Janany over putting rules on him. Already GP Muthu and Dhanalakshmi issue gets heated in social media, next GP Muthu and Janany issue will also stirs debate in social media.