டைட்டில் வின்னர் அசீம்... இதெல்லாம் உலகமகா உருட்டு... பாய்காட் ட்ரெண்டிங்கில் விஜய் டிவி

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது.

இந்த சீசனில் ஆரம்பம் முதலே அடாவடித்தனமாக விளையாடி வந்த அசீம் டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

மிகவும் அறத்துடனும் சக போட்டியாளர்களை அதீத கண்ணியத்துடனும் வழிநடத்திய விக்ரமனுக்கு ரன்னர் அப் பொசிஷன் தான் கிடைத்தது.

பிக் பாஸ் டைட்டில் அசீமுக்கு வழங்கப்பட்டது ரசிகர்களிடம் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதை அடுத்து, பலரும் பாய்காட் விஜய் டிவி என ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Aseem emerged as the title winner of Bigg Boss season 6. The much-awaited Vikraman became the runner-up. While netizens are commenting that Vikraman is the real winner, Following this Boycott Vijay TV continues to trend.