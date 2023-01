கல்யாணம் பண்ணுங்க... ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்... விக்ரமனுக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஷிவின்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளதால் டைட்டில் வின்னர் யார் என்ற கேள்வி தான் ரசிகர்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.

100 நாட்களை கடந்துள்ள இந்த பிக் பாஸ் 6வது சீசனில் ஏராளமான சுவாரஸ்யங்கள் நடந்துள்ளன.

பிக் பாஸ் சீசன் 6 பல புதிய நட்புக்களுக்கு அடித்தளமிட்டது. அதில் ஷிவின் - விக்ரமன் இருவரின் நட்பு ரசிகர்களின் மனதை வென்றது.

இந்நிலையில், இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் உள்ள விக்ரமனுக்கு ஷிவின் சொன்ன மேரேஜ் அட்வைஸ் பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் மத்தியில் வைரலாகி வருகிறது.

Bigg Boss Tamil Season 6 Grand Finale [பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 இறுதிப் போட்டி / பிக் பாஸ் 6 டைட்டில் வின்னர் யார்?] LIVE: Check out the LIVE Updates on Who is the Bigg Boss Tamil Season 6 Title Winner and the Runner up List from the Season. Also, Find Out the Exclusive New Updates on Bigg Boss Tamil Season 6 Grand Finale Today.