ஜனனிக்கு ஆஸ்கர் அவார்ட் தரலாம்..சொம்பு தூக்கி அமுதவாணன்..விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை : பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் இன்றைய எபிசோடுக்கான இரண்டாவது ப்ரோமோவில், இந்த வாரத்தில் வொஸ்டாக இருந்தது ஜனனி என்று விக்ரமன் கூறுகிறார்.

இதைக்கேட்டு ஆத்திரமடைந்த ஜனனி இவருக்கு எப்போதும் என்னை குறைசொல்லுவதுதான் வேலை என்ற, சிறுகுழந்தைப் போல கதறி கதறி அழுகிறார்.

இந்த ப்ரோமோவைப் பார்த்த நெட்டிசன்கள் யாருடா ஸ்கூல் போற பசங்கள பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் விட்டது என்றும், இந்த பொண்ணு ஓவரா சீன்போடுவா என்றும் ஜனனியை பங்கமாக கிண்டலடித்து வருகின்றனர்.

