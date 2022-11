இது கேம்..இதுல ஏன் மனிதாபிமானம் வருது..கமல் யாரை காப்பாற்றுகிறார்.. விளாசிய வனிதா!

சென்னை : அசீமை அனைவரும் தொடர்ந்து டார்க்கெட் செய்வது நல்லது இல்லை என நடிகை வனிதா கூறியுள்ளார்.

தமிழ் சின்னத்திரையில் விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான நிகழ்ச்சி பிக் பாஸ். இதுவரை 5 சீசன் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் ஆறாவது சீசன் விறுவிறுப்பாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் 21 போட்டியாளர்கள் இருந்த நிலையில், நிவாஷினி நேற்று வெளியேறியதை அடுத்து பிக்பாஸ் வீட்டில் தற்போது 15 போட்டியாளர்கள் இருக்கிறார்கள்.

ADK-வை ராப் பாட வைத்து அசீமை வெளுத்துவிட்ட கமல்... சம்பவம்ன்னு சொல்வாங்களே அது இதுதானா?

English summary

Vanitha She spoke about Azeem and how much he was being targeted by the Housemates.