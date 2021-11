கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியின் முதல் நான்கு சீசன்களையும் உலக நாயகன் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கினார். தற்போது ஒளிபரப்பாகி வரம் ஐந்தாவது சீசனையும் அவர் தான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

வாரத்தின் கடைசி இரண்டு நாட்கள் மட்டும் வரும் கமல், அந்த வாரத்தில் நடந்த நிகழ்வுகள் பற்றி பேசுவார். அந்த வாரம் வெளியேற போவது யார், காப்பாற்ற போவது யார் என்பதை அறிவிப்பார்.

கன்ஃபெஷன் ரூம்மில் கண்ணீர் விட்ட தாமரை செல்வி.. ஆறுதல் கூறிய பிக்பாஸ்... களைக்கட்டிய நாமினேஷன்!

English summary

Due to covid 19 symptoms kamal admitted in hospital. so bigg boss team had three plans to replacing kamal for hosting bigg boss 5. intially bigg boss talking with kamal's daughter sruthihassan to host the show. official announcement will expected in couple of days.