சொன்னபடி செய்த பிக் பாஸ் அசீம்... ஆனாலும் விடாமல் துரத்தும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவுக்கு வந்தது.

21 போட்டியாளர்களுடன் தொடங்கிய இந்த சீசனில் சீரியல் நடிகர் அசீம் டைட்டில் வின்னராக தேர்வானார்.

விக்ரமன் தான் டைட்டில் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அசீம் வெற்றிப் பெற்ற பிக் பாஸ் ரசிகர்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், டைட்டில் வென்ற அசீம் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் இருக்கும் போது கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதாக சொன்னாலும், நெட்டிசன்கள் அவரை தொடர்ந்து ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Aseem emerged as the title winner of Bigg Boss season 6. The much-awaited Vikraman became the runner-up. While netizens are commenting that Vikraman is the real winner, Following this Netizens are trolling against Azeem won the title. Meanwhile, Bigg Boss title winner Azeem will donate Rs. 25 lakhs for the education of students.