நிஜமாவே Ultimate ஆ தான் இருக்கும் போலவே...வேற லெவலில் ப்ரோமோ வெளியிட்ட பிக்பாஸ்

சென்னை : விஜய் டிவியில் தொடர்ந்து 105 நாட்கள் ஒளிபரப்பப்பட்டு வந்த பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நேற்றோடு நிறைவடைந்து விட்டது. ஃபினாலே மேடையிலேயே பிக்பாஸ் அல்டிமேட் பற்றி அறிவிப்பையும் உறுதி செய்தார் கமல்.

Bigg Boss Ultimate - Coming Soon | உங்களுக்கு பிடிச்ச போட்டியாளர்கள் திரும்பவும் வராங்க

ஜனவரி 30ம் தேதி தான் இந்த நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட உள்ளது என கூறப்பட்டது. இருந்தாலும் ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை இப்போது இருந்தே தூண்ட வேண்டும் என்பதற்காக இப்போதே பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சிக்கான ப்ரோமோவை விஜய் டிவி துவக்கி விட்டது.

English summary

Vijay tv released first promo for bigg boss ultimate show. This promo shows, bigg boss house is set to be ready for the show. Fans are eagerly waiting for this ultimate show.