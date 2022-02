தூங்கும் போலீசிடமே திருடும் அபினய்...பிக்பாஸ் அல்டிமேட் அலப்பறைகள்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் போலீஸ் டீமை, களவாணிகள் டீம் படாதபாடு படுத்தி, போலீசாரின் பொருட்களையே திருடும் அலப்பறைகள் அனைவரையும் தலைசுற்ற வைத்துள்ளது. அதுவும் தூங்கும் போலீசிடமே திருடும் அபினய் கலகல என கலக்கி வருகிறார்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் முதல் வாரத்தில் பெரிய அளவில் டாஸ்க்குகள் இல்லாததால் சற்று போரடிக்க வைத்தது. வழக்கம் போல் வனிதாவின் சண்டைகள், மோதல்கள் தான் ப்ரோமோ உட்பட அனைத்திலும் காட்டப்பட்டது. இதனால் வழக்கமான பிக்பாஸ் தானே இதில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு என ரசிகர்கள் பலர் அலுத்துக் கொண்டனர்.

English summary

In bigg boss ultimate, this week police- theif task was given by bigg boss. This task completely entertaining the audience. Abinay stealing the things from police is really a fun moment. Thief team performing well and give a big tough to police team.