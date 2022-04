என்னது...25 லட்சமா... அப்போ இன்னும் பணப்பெட்டி டாஸ்க் முடியலியா?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் பணப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டுள்ள தொகை 25 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், அதை எடுத்துக் கொண்டு வெல்ல போகும் அந்த போட்டியாளர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

பிக்பாஸ் ஐந்து சீசன்களின் வெற்றியை தொடர்ந்து, ஓடிடி வெர்சனாக ஹாட்ஸ்டாரில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆரம்பத்தில் கமல் தொகுத்து வழங்கி வந்த இந்த நிகழ்ச்சி, அவர் திடீரென விலகியதால் தற்போது சிம்புவால் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கதறி அழுத சிம்பு.. புரமோவை பார்த்து பதறிப்போன ரசிகர்கள்.. என்ன ஆச்சு?

English summary

In Bigg Boss Ultimate, recently, Suruthi won a cash box of 15 lakhs and walked out of the show. But now in the promo, Simbu said that the cash amount will increase to Rs. 25 lakhs and contestants will fight to capture the cash box.