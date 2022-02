பிக்பாசையே அலற விட்ட போட்டியாளர்கள்...எச்சரிக்கைக்கு கூட மதிப்பில்லையா

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இன்று பிக்பாசின் எச்சரிக்கை விடுத்தும் அதை கண்டுகொள்ளாமல் போட்டியாளர்கள் நடந்து கொண்டது பிக்பாசையே கடும்பேற்றி உள்ளது. இந்த டாஸ்கிற்கே இப்படியா...இன்னும் என்னவெல்லாம் நடக்குமோ என பலர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி 24 மணி நேரமும் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. மொத்தம் 16 பேர் போட்டியாளர்கள் 48 நாட்கள் நடக்கும் என்றார்கள். ஆனால் இதுவரை 14 போட்டியாளர்கள் மட்டுமே வந்துள்ளனர். மீதமுள்ள 2 பேர் வைல்கார்டு என்ட்ரி என்ட்ரியாக வர போவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

In bigg boss ultimate, today contestants had police- thief task. In this task police team didn't wear their uniform properly. Before the task, bigg boss warn contestants to handle the uniform properly. Thief team also damage the properties.