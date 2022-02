அபிராமி இடுப்பை பாலா கிள்ளினாரா? இல்லையா?...யாராச்சும் பாத்தீங்களா இத ?

சென்னை : அபிராமி இடுப்பை பாலா கிள்ளினார் என நிரூப் சொல்கிறார். ஆனால் அப்படி ஒன்று நடக்கவேயில்லை என பாலா அடித்து கூறுகிறார். ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட அபிராமி அமைதியாக இருக்கிறார். இதனால் யார் சொல்வது உண்மை, என்ன நடந்தது என்ன தெரியாமல் மற்ற போட்டியாளர்கள் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

24 மணி நேர ஓடிடி நிகழ்ச்சியாக டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட் ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது பிக்பாஸ் அல்டிமேட். இந்த நிகழ்ச்சியையும் கமல்ஹாசனே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். 10 வாரங்களைக் கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் 14 பேர் போட்டியாளர்களாக கலந்து கொண்டுள்ளனர். கடந்த இரண்டு வாரங்களில் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி மற்றும் சுஜா வருணி ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் 20 நாட்கள் கடந்து விட்டது.

English summary

In bigg boss ultimate yesterday episode, Niroop told to other housemates that bala touch abirami's hip. Meanwhile Bala denied this and said if anything happened please show that to people. Niroop and bala's statements are become most discussed in social media.