ஒரே நாளில் இரண்டு வைல்கார்டு என்ட்ரி...நோ எவிக்ஷன்...ஆரம்பமே அமர்க்களப்படுத்திய சிம்பு

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் சிம்பு வரும் போதே கூட ஒருவரை கூட்டிக் கொண்டு வருவார். அவருடன் முதல் வைல் கார்டு என்ட்ரியாக ஒருவர் வர போகிறார் என ஏற்கனவே தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் பல சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தார் சிம்பு.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் புதிய ஹோஸ்டாக இன்று முதல் களமிறங்கி உள்ளார் சிம்பு. வந்ததுமே இருட்டறையில் அமர்ந்து கொண்டு, போட்டியாளர்களை தனித்தனியாக அழைத்து சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தனுப்பினார் சிம்பு. பிறகு மேடைக்கு வந்ததுமே கமல் பற்றி பேசி கைதட்டல் வாங்கிய சிம்பு, ஓப்பனாக ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்து அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்தார்.

In bigg boss ultimate this week Simbu entered as new host. Simbu announced that this week double wildcard entry. suresh chakravarthy and sathish as wildcard entry. And Simbu said this week no eviction.