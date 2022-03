கட்டிபுரண்டு சண்டை...அபிராமியை அலேக்காக தூக்கும் நிரூப்...என்ன நடக்குது பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில்

சென்னை : மாறி மாறி கட்டிபுரண்டு சண்டை, அபிராமியின் இடுப்பை பிடித்து அலேக்காக தூக்கிக் கொண்டு போகும் நிரூப் என அனைவரையும் அதிர வைக்கும் காட்சிகளுடன் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது.

சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட் 60 நாட்களை நெருங்கி விட்டது. டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தமிழில் 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஜனவரி 31 ம் தேதி முதல் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. பிக்பாஸ் ஐந்து சீசன்களில் பங்கேற்றவர்களில் இருந்து 14 பேர் போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டு, இந்த நிகழ்ச்சி துவங்கியது.

எச்சரிக்கும் 'செல்ஃபி'… எதற்கு இப்படி ஒரு அறிக்கை… தங்கர்பச்சான் சொன்னது என்ன ?

English summary

In the latest Bigg Boss Ultimate Tamil promo for Day 59, contestants compete against each other in a new task.Niroop lifts Abirami and pulls Tamarai's legs. Netizens slams these things as a physical violence. They also said not to telecast this type of programme in the future.