Bigg Boss Ultimate Finale...போட்டியாளர்களை செமயாக கலாய்த்த சிம்பு

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஃபினாலே நிகழ்ச்சியில் சிம்பு, போட்டியாளர்கள் அனைவரையும் செமயாக கலாய்த்துள்ளார் சிம்பு. ஃபினாலே மேடையில் சிம்புவின் இந்த கலகல பேச்சு அனைவரையும் பெரிய அளவில் கவர்ந்துள்ளது.

ஜனவரி 30 ம் தேதி துவங்கி 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஹாட்ஸ்டாரில் ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி இன்று இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. 14 போட்டியாளர்கள் மற்றும் 2 வைல்டுகார்டு என்ட்ரி னெ மொத்தம் 16 போட்டியாளர்களுடன் நடைபெற்ற இந்த போட்டியை கமல் விலகிய பிறகு சிம்பு தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

English summary

In Bigg Boss Ultimate Finale, Simbu trolls all contestants. Simbu's mass entry and funful speech attracts everyone. His fans liked very much. But bigg boss ultimate contestants like Vanitha Vijayakumar, Thadi Balaji, Anitha Sampath, Sathish are not participated in finale.