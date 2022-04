Bigg Boss Ultimate Finale...டாப் 3 வெற்றியாளர்கள் இவங்க தான்... குவியும் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் ஃபினாலேவில் வெற்றிபெற்ற டாப் 3 போட்டியாளர்கள் பற்றிய தகவல் வெளியாகி விட்டதால் நெட்டிசன்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்து வருகின்றனர்.

Moon Knight Episode 2 Review: ஹாலிவுட் அந்நியனில் இப்படியெல்லாமா ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க?

English summary

According to reliable sources, Balaji Murugadoss won the bigg boss ultimate title. Niroop got Runner up and Ramya Pandian got 3rd position. After that BBUlimateWinnerBala, RamyaPandian hastags become trending in twitter.