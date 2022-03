க்ளைமாக்சை நெருங்கும் பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...ஃபினாலே எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : ஓடிடி வெர்சனாக 24 மணி நேரமும் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வந்த பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. இதன் ஃபினாலே நடைபெறும் தேதி பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி பிக்பாசின் ஐந்து சீசன்களும் நிறைவடைந்த நிலையில், ஐந்து சீசன்களிலும் பங்கேற்ற போட்டியாளர்களை வைத்து, பிக்பாஸ் அல்டிமேட் என்ற ஓடிடி வெர்சன் துவங்கப்பட்டது. இது 24 மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. பிக்பாஸ் ஐந்து சீசன்களிலும் பங்கேற்ற 14 பேர் போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

According to reliable sources, the Bigg Boss finale will be held on April 9th. Only 11 days remain until the finalae.Now 9 contestants are in Bigg Boss's ultimate house. Today, Bigg Boss announced that all 9 contestants have been nominated.