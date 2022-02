என்னது டிரெண்டிங் பிளேயரா...வனிதாவை காப்பாற்ற நல்லா தான் வேலை பாக்குறீங்க

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் டிரெண்டிங் பிளேயர் என வனிதாவை பிக்பாஸ் அறிவித்துள்ளதை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். ஓட்டு சதவீதத்தில் கடைசியில் இருப்பவரை காப்பாற்ற இப்படி ஒரு வேலையா என கேட்டு வருகின்றனர்.

48 நாட்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் ஒரு வாரம் கடந்து விட்டது. முதல் வாரத்தில் நாமினேஷன் மூலம் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார். அபினய் அல்லது வனிதா விஜயக்குமார் தான் குறைவான ஓட்டுக்கள் பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் யார் வெளியேறுவார் என அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் சுரேஷ் சக்கரவர்த்தி வெளியேற்றப்பட்டார்.

In bigg boss ultimate, bigg boss selected vanitha vijayakumar as trending player of this week and nobody can nominate her for eviction this week. Every week trending player will be selected and protected from eviction. Netizens criticise bigg boss decision and questioning about doing favourism towards Vanitha.