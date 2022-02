அதென்ன வனிதாவிற்கு மட்டும்...பிக்பாசை வறுத்தெடுக்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : அதென்னா வனிதாவிற்கு மட்டும் ஸ்பெஷல்...ஃபேவரிசம் காட்டுறிங்களா ? என பிக்பாஸ் அல்டிமேட் துவங்கிய இரண்டாவது நாளே பிக்பாஸை கண்டபடி கேள்வி கேட்டு வறுத்தெடுத்து வருகிறார்கள் நெட்டிசன்கள்.

ஜனவரி 30ம் தேதி துவங்கப்பட்ட பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி இன்று தான் இரண்டாவது நாளை எட்டி உள்ளது. அதற்குள் பலவிதமான சர்ச்சைகளை எதிர்கொள்ள துவங்கி உள்ளது. ரசிகர்கள் பல சந்தேகங்கள், கேள்விகளை முன்வைத்து வருகின்றனர். அதிலும் வனிதா விஜயக்குமார் நடந்து கொள்வது சக போட்டியாளர்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரையும் எரிச்சலடைய வைத்துள்ளது. ஆனால் அவரை மட்டும் பிக்பாஸ் ஸ்பெஷலாக நடத்துவதாக நெட்டிசன்கள் கேள்விகளால் வறுத்தெடுத்து வருகிறார்கள்.

English summary

Netizens are questioning and trolling bigg boss for showing favourism to vanitha vijayakumar from the beginning. Already co contestants and netizens are upset on vanitha's attitude. netizens slams vanitha vijayakumar on social media.