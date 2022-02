ஷூ லேஸ் கட்டி ரெடியான சிம்பு.. பிக் பாஸ் அல்டிமேட் ஹோஸ்ட்டாக அதகளம் பண்ண வராரு.. சூப்பர் பிக்!

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை இனி தொகுத்து வழங்க போவதில்லை என அறிவித்ததை அடுத்து அடுத்த ஹோஸ்ட் யாருப்பா? என்கிற கேள்வி மீண்டும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்தது.

ஏற்கனவே கொரோனா காரணமாக கமல் மருத்துவமனையில் இருந்தபோது தொகுத்து வழங்கிய ரம்யா கிருஷ்ணன் தான் தொகுத்து வழங்குவாரா? என்கிற சந்தேகத்திலேயே வனிதா விஜயகுமார் வீட்டை விட்டு வெளியேறி விட்டார் என பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் சீசன் 5ஐ தொகுத்து வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட சிம்பு, பிக் பாஸ் புரமோ ஷூட்டிங்கிற்காக ரெடியாகும் புகைப்படம் ஒன்று இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Bigg Boss Ultimate new host Silambarasan TR’s promo shoot photo trending in social media. He seen in full and full white dress in this photo, his promo will telecast soon in Disney plus Hotstar.