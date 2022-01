போட்டியாளர்கள் தான் பழசு.. ஆனால், அவர்கள் வேகம் புதிது.. வியூகம் புதிது.. யார் அந்த 14 பேர்?

சென்னை: இதுவரை வெறும் 7 போட்டியாளர்களுக்கு மட்டுமே கெஸ்சிங் புரமோ மற்றும் அறிமுக புரமோ வெளியாகி உள்ளது.

ஆனால், இன்று பிக் பாஸ் அல்டிமேட் கிராண்ட் லாஞ்ச் ஆரம்பமாகவே போகிறது. புரமோ போட்டு அறிமுகப்படுத்தாத சிலரையும் தற்போது வெளியாகி உள்ள புதிய புரமோவில் காட்டி உள்ளனர்.

ஆனால், இன்னமும் சிலரை சீக்ரெட்டாக வைத்துள்ளனர். இன்றைய கிராண்ட் லாஞ்சில் பிக் பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் என்ட்ரி ஆகப் போகும் அந்த 14 பேர் யார் அவர்களின் பலம் என்ன என்று பார்த்து விடுவோம்.

அந்த மலையாள நடிகை அப்படி கவர்ச்சி காட்ட அதுதான் காரணமா? அதுக்காக என்னலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு!

English summary

Bigg Boss Ultimate new promo and 14 contestant full list is here. Bigg Boss Ultimte will be streaming 24/7 on Disney plus Hotstar 24/7 and its grand launch starts today.