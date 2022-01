விட்டதை பிடிக்க வந்திருக்கேன்... ஸ்டையிலாக என்ட்ரி கொடுத்த நிரூப்

சென்னை : ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கடந்த முறை விட்டதை தற்போது மீண்டும் பிடிக்க வந்திருக்கிறேன் என ஓப்பனாக சொல்லி, பிக்பாஸ் அல்டிமேட்டில் ஸ்டைல் லுக்குடன் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார் நிரூப் நந்தகுமார்.

ரசிகர்களின் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் பிக்பாஸ் ஓடிடி வெர்சனான பிக்பாஸ் அல்டிமேட் பிரம்மாண்டமாக துவங்கப்பட்டுள்ளது. எதற்காக பிக்பாஸ் அல்டிமேட், இதை எதற்காக தான் தொகுத்து வழங்குகிறேன் என்ற விளக்கத்துடன் போட்டியாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் கமல். முதல் போட்டியாளராக வனிதா விஜயக்குமார் மாஸான என்ட்ரி கொடுத்தார்.

English summary

Niroop nandhakumar enters as second contestant in bigg boss ultimate show. He said that this time he will enter with lots of hope and dreams. After entering into bigg boss house he said that he had no idea on love.