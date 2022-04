பிக்பாஸ் அல்டிமேட்...ரம்யா பாண்டியன் கால் முறிவு...என்ன நடந்தது?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் நடிகை ரம்யா பாண்டியனுக்கு காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ரசிகர்கள் பதறிப் போய் ஏன், என்னாச்சு, என்ன பிரச்சனை நடந்தது என கேட்டு வருகின்றனர்.

பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சி இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. ஏப்ரல் 9 ம் தேதி ஃபினாலே நடைபெற உள்ளதால் ஏற்கனவே வெளியேறிய போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்துள்ளனர். ஃபினாலே வாரத்தில் முதல் ஆளாக அனிதா சம்பத், ஷாரிக் ஆகியோர் வந்தனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து தாடி பாலாஜி, அபினய் ஆகியோர் வந்துள்ளனர்.

English summary

In Bigg Boss Ultimate's latest episode, Ramya Pandian was injured during a physical task. She had an injury in her right leg. She was rushed to the medical room and was bedridden for a full day.